https://news.day.az/azerinews/1871065.html Türkiyə şəhid verdi Türkiyədə sərhədi qanunsuz keçmə hadisəsinə müdaxilə zamanı yaralanan hərbçi şəhid olub. Day.Az xəbər verir ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Hakkari vilayətinin Yüksəkova rayonunda sərhədi qanunsuz keçmə hadisəsinə müdaxilə zamanı açılan atəş nəticəsində əsgər Yusuf Sait Ünlü yaralanıb.
Türkiyə şəhid verdi
Türkiyədə sərhədi qanunsuz keçmə hadisəsinə müdaxilə zamanı yaralanan hərbçi şəhid olub.
Day.Az xəbər verir ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Hakkari vilayətinin Yüksəkova rayonunda sərhədi qanunsuz keçmə hadisəsinə müdaxilə zamanı açılan atəş nəticəsində əsgər Yusuf Sait Ünlü yaralanıb.
Bildirilib ki, o, helikopterlə Hakkari Dövlət Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin göstərilən bütün tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hərbçi aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib.
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