https://news.day.az/azerinews/1871095.html Paşinyan yeni pasport üçün şəkil çəkdirdi Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yeni pasport alacaq. O yeni yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün biometrik məlumatların toplanması prosedurundan keçib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Armenpress məlumat yayıb.
Paşinyan yeni pasport üçün şəkil çəkdirdi
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yeni pasport alacaq. O yeni yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün biometrik məlumatların toplanması prosedurundan keçib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Armenpress məlumat yayıb.
Paşinyan İrəvandakı "Yerevan Mall" ticarət mərkəzində yeni biometrik sənədlərin verilməsi üzrə ilk xidmət ofisinin açılış mərasimində iştirak edib və şəxsən biometrik məlumatlarını təqdim edib.
Xatırladaq ki, Ermənistanda yeni biometrik sənədlərin verilməsi sisteminin noyabrın 1-dən fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur.
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