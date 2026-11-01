Hansı qan qrupu daha uzunömürlü ola bilər?
Alimlərin araşdırmalarına görə, birinci qan qrupu (O(I)) bəzi ürək-damar xəstəlikləri, xüsusilə tromb yaranması və laxtalanma pozğunluqları baxımından daha əlverişli göstəricilərlə əlaqələndirilir. Bu qan qrupuna sahib insanlarda infarkt və insult riski nisbətən aşağı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, digər qan qrupları üzrə də müəyyən fərqlər aşkarlanıb. A(II) qan qrupu bəzi metabolik və mədə xəstəlikləri, B(III) bəzi onkoloji xəstəliklər, AB(IV) isə laxtalanma faktorlarının yüksəkliyi və tromboz riski ilə əlaqələndirilir. Lakin bu əlaqələr hər kəs üçün eyni deyil və xəstəliklərin yaranacağını göstərmir.
Alimlər vurğulayırlar ki, heç bir qan qrupu uzunömürlülüyə zəmanət vermir. İnsan ömrünə əsasən genetik xüsusiyyətlər, düzgün qidalanma, fiziki aktivlik, arterial təzyiq, siqaret istifadəsi və xəstəliklərin vaxtında aşkarlanması təsir göstərir. Hazırda yalnız qan qrupuna əsasən kimin daha uzun yaşayacağını müəyyən etmək mümkün deyil.
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