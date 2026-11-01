https://news.day.az/azerinews/1871266.html “Fənərbaxça” Dambrauskasa 3 illik müqavilə təklif etdi Türkiyənin "Fənərbaxça" komandası "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskasa 3 illik müqavilə təklif edib. Day.Az İtaliyanın nüfuzlu "TuttoMercatoWeb" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, litvalı baş məşqçi ilə İstanbul təmsilçisi arasında əlaqələr qurulub və danışıqlar aparılır.

“Fənərbaxça” Dambrauskasa 3 illik müqavilə təklif etdi

Azərbaycanca, 1 ноября 2026 18:45 (UTC +04:00) 166
“Fənərbaxça” Dambrauskasa 3 illik müqavilə təklif etdi

Türkiyənin "Fənərbaxça" komandası "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskasa 3 illik müqavilə təklif edib.

Day.Az İtaliyanın nüfuzlu "TuttoMercatoWeb" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, litvalı baş məşqçi ilə İstanbul təmsilçisi arasında əlaqələr qurulub və danışıqlar aparılır.

Yaxın günlərdə bu keçidlə bağlı rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Türkiyə mediası "Fənərbaxça"nın "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanova da təklif göndərdiyini yazmışdı.

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