Bakıda beşinci, dünyada birinci – Antonelli tarix yazdı
"Mercedes" komandasının italiyalı pilotu Kimi Antonelli "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 2026-cı il mövsümünün qalibi olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) məlumat yayıb.
20 yaşlı pilot Meksika Qran-prisində üçüncü yeri tutaraq mövsümün başa çatmasına dörd yarış qalmış dünya çempionluğunu təmin edib. Bununla da Antonelli "Formula 1" tarixində ən gənc dünya çempionu adını qazanıb.
Qeyd edək ki, Meksika Qran-prisi noyabrın 1-də Mexikoda keçirilib. Yarışın qalibi "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu, dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen olub. "Ferrari"nin britaniyalı pilotu Lüis Hemilton ikinci, Antonelli isə üçüncü yeri tutub.
Antonelli bununla 2010-cu ildə 23 yaş 134 günlük olarkən dünya çempionu olmuş almaniyalı Sebastyan Fettelə məxsus rekordu yeniləyib. İtaliyalı pilot titul qazandığı gün 20 yaş 68 günlük olub.
O, həmçinin "Formula 1" tarixində dünya çempionu olan üçüncü italiyalı pilotdur. Bundan əvvəl Cüzeppe Farina 1950-ci ildə, Alberto Askari isə 1952 və 1953-cü illərdə bu titula sahib çıxıb.
Beləliklə, İtaliya 73 illik fasilədən sonra yenidən "Formula 1" üzrə dünya çempionu yetişdirib.
Kimi Antonelli "Formula 1"də debütünü 2025-ci ildə "Mercedes" komandasının əsas pilotu kimi edib. 2026-cı il mövsümündə isə doqquz Qran-pri qələbəsi qazanaraq ilk dünya çempionluğunu rəsmiləşdirib.
Maks Ferstappen isə Meksika Qran-prisindəki qələbəsi ilə mövsümdə üçüncü dəfə finiş xəttini birinci keçib.
Qeyd edək ki, Kimi Antonelli 2026-cı il mövsümündə Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran-prisində beşinci yeri tutub. "Mercedes" pilotu sıralanma turunda qəza etdiyindən yarışa 16-cı mövqedən başlayıb və finişə qədər 11 pillə irəliləyərək beşinci olub.
Azərbaycan Qran-prisinin qalibi onun komanda yoldaşı Corc Rassell olub. Maks Ferstappen ikinci, İsak Hacar isə üçüncü yeri tutub.
Antonelli Bakı yarışından sonra mövsümün qalan mərhələlərində də uğurlu çıxışını davam etdirərək ilk dünya çempionluğunu qazanıb.
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