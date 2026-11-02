https://news.day.az/azerinews/1871363.html Bakı–Ağstafa marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil ediləcək Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar 7, 8, 9 və 10 noyabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) verilən məlumata görə, əlavə reyslər bayram günlərində sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədilə təşkil olunur.
Bakı–Ağstafa marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil ediləcək
Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar 7, 8, 9 və 10 noyabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) verilən məlumata görə, əlavə reyslər bayram günlərində sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədilə təşkil olunur.
Eyni zamanda, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər davam edir.
Biletləri ADY-nin rəsmi saytından, "ADY Mobile" tətbiqindən və dəmiryol kassalarından əldə etmək mümkündür.
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