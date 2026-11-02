https://news.day.az/azerinews/1871403.html Dərsə gəlməyən şagirdlər attestat ala bilməyəcək? - Rəsmi açıqlama Elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov X-XI siniflərdə geyim qaydalarına riayət etməyən və dərsə gəlməyən şagirdlərə attestat verilməsi prosesinə aydınlıq gətirib. Day.Az xəbər verir ki, o bu barədə APA-ya müsahibəsində münasibət bildirib.
Dərsə gəlməyən şagirdlər attestat ala bilməyəcək? - Rəsmi açıqlama
Elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov X-XI siniflərdə geyim qaydalarına riayət etməyən və dərsə gəlməyən şagirdlərə attestat verilməsi prosesinə aydınlıq gətirib.
Day.Az xəbər verir ki, o bu barədə APA-ya müsahibəsində münasibət bildirib.
Nazir müavini qeyd edib ki, şagirdlərin yekun attestasiyası və biliklərinin qiymətləndirilməsi Nazirlər Kabinetinin 12 dekabr 2016-cı il tarixli 498 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir:
"Biliyi hər hansı səbəbdən asılı olmayaraq qiymətləndirilməyən şagirdə ümumi və ya tam orta təhsil haqqında attestat verilmir".
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