“Sakit yaşayın, bizə hücum etməyin” - Şoyqudan mesaj
Rusiya başqa dövlətlərə hücum etmək və onlara qarşı hibrid müharibə aparmaq niyyətində deyil.
Day.Az-ın məlumatına görə, "İnterfaks" xəbər verir ki, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Qərb ölkələrinin siyasətinin onlara qarşı istifadə edilib-edilməyəcəyi ilə bağlı suala cavab verən Şoyqu Rusiyanın hər hansı dövləti dağıtmaq niyyətində olmadığını deyib.
"Bunu niyə etməliyik? Biz bu və ya digər ölkəni dağıtmaq niyyətində deyilik. Allah eləməsin ki, Rusiyanın sizə qarşı hibrid müharibəyə başlayacağı günü görəsiniz. Sakit yaşayın, bizə hücum etməyin, biz heç kimə hücum etmək niyyətində deyilik", - deyə o bildirib.
Şoyqunun sözlərinə görə, Rusiyanın əsas məqsədi ölkənin birliyini və bütövlüyünü qorumaq, cəmiyyətdə qarşılıqlı hörmət və anlaşmanı təmin etməkdir.
"Bizim başqa vəzifəmiz var - ölkəmizin onilliklər, əsrlər boyu olduğu kimi vahid və bölünməz qalması, bir-birimizə hörmət etməyimiz və bir-birimizi anlamamız", - deyə o vurğulayıb.
O əlavə edib ki, Qərbin əsarət altına aldığı ölkələrdə və keçmiş müstəmləkələrdə özünüdərk və öz müqəddəratını təyinetmə meyilləri güclənir.
"Getdikcə daha çox insan - həm onların (Qərbin - red.) əsarət altına aldığı, həm də müstəmləkə olmuş xalqlar oyanır, ayağa qalxır, onlarda özünüdərk və öz müqəddəratını təyinetmə hissi dirçəlir", - Şoyqu qeyd edib.
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