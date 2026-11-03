https://news.day.az/azerinews/1871507.html Tənhalıq insan sağlamlığına necə təsir edir? – Həkimdən xəbərdarlıq Tənhalıq insan sağlamlığına mənfi təsir göstərərək ürək-damar xəstəlikləri riskini artıra bilər.

Tənhalıq insan sağlamlığına necə təsir edir? – Həkimdən xəbərdarlıq

Azərbaycanca, 3 ноября 2026 02:15 (UTC +04:00) 129
Tənhalıq insan sağlamlığına necə təsir edir?

Tənhalıq insan sağlamlığına mənfi təsir göstərərək ürək-damar xəstəlikləri riskini artıra bilər.

Day.Az xəbər verir ki, həkim-nevroloq Aleksey Mamatovun sözlərinə görə, sosial əlaqələrin zəif olması insanların fiziki aktivliyini azaltmasına, gündəlik rejimə əməl etməkdə çətinlik çəkməsinə və ümumi sağlamlıq vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. O, gündəlik 30 dəqiqəlik gəzintinin belə sağlamlıq üçün faydalı olduğunu bildirib.

Mütəxəssis uzunmüddətli tənhalığın depressiya və təşviş riskini artırdığını, həmçinin demensiya ilə əlaqələndirildiyini qeyd edib. İnsanların dərdlərini bölüşə və dəstək ala biləcəkləri şəxslərin olmaması psixoloji gərginliyi daha da ağırlaşdıra bilər. Bununla belə, tənhalıq bu xəstəliklərin yeganə və birbaşa səbəbi hesab edilmir.

Həkimin fikrincə, sağlamlığın qorunmasında düzgün qidalanma, keyfiyyətli yuxu və fiziki aktivliklə yanaşı, sosial münasibətlər də mühüm rol oynayır. İnsanları daim ünsiyyətə məcbur etmək əvəzinə, onların özlərini rahat hiss etdikləri əlaqələr qurmasına şərait yaratmaq vacibdir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 02:31 (UTC+04), В мире 237
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 01:17 (UTC+04), В мире 423
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 539
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 1 567
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 564
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 533
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 617
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 606
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 628
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 142
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 665
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 650
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 683
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 675
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 661
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 696
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 716
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 600
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 686
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 684
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 6 852
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 498
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 645
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 567
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 762
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 592
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 805
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 795
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 765
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 832
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 555
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 624
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 634
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 584
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 663
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 5 833
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 822
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 880
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 623
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 5 884
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 788
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 562
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 820
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 539
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 559
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 571
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 566
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 691
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 525
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 2 ноября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 845
В Баку ограничат движение на этой дороге 2 ноября 17:29 (UTC+04), Общество 590
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 2 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 887
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 6 406
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 566
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 667
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 2 ноября 17:06 (UTC+04), Общество 553
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 901
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 2 ноября 16:49 (UTC+04), Экономика 849
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 534
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 839
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 554
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 2 ноября 16:21 (UTC+04), В мире 953
Премьер Бельгии подал в отставку 2 ноября 16:17 (UTC+04), В мире 858
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 2 ноября 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 542
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 2 ноября 16:10 (UTC+04), Общество 1 911
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 2 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 680
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 2 ноября 16:00 (UTC+04), Экономика 875
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 2 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 944
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 2 ноября 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 854
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 2 ноября 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 560
PASHA Holding отмечает 20-летие 2 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 7 505
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 2 ноября 15:33 (UTC+04), Общество 608
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 2 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 3 922
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 2 ноября 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 906
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 2 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 865
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 2 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 905
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 2 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 667
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 2 ноября 15:10 (UTC+04), Политика 6 695
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 2 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 033
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 2 ноября 15:00 (UTC+04), Культура 556
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 2 ноября 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 601
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 2 ноября 14:38 (UTC+04), Общество 576
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 2 ноября 14:24 (UTC+04), В мире 939
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 2 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 749
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 2 ноября 14:04 (UTC+04), Общество 562
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 2 ноября 13:55 (UTC+04), Экономика 1 095
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 2 ноября 13:47 (UTC+04), Политика 1 202
SOCAR увеличила объем буровых работ 2 ноября 13:40 (UTC+04), Экономика 962
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 2 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 951
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 2 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 957
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 2 ноября 13:32 (UTC+04), Это интересно 560
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 2 ноября 13:18 (UTC+04), Спорт 598
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 2 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 645
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 2 ноября 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 321
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 2 ноября 12:59 (UTC+04), В мире 991
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 2 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 1 202
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 2 ноября 12:35 (UTC+04), Общество 1 314
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 2 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 2 324
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 2 ноября 12:15 (UTC+04), Спорт 576
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 2 ноября 12:03 (UTC+04), Общество 575
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 2 ноября 11:49 (UTC+04), Общество 594
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 2 ноября 11:45 (UTC+04), Общество 571
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 2 ноября 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 061
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 2 ноября 11:40 (UTC+04), Политика 11 053
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 2 ноября 11:33 (UTC+04), В мире 1 043
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 2 ноября 11:24 (UTC+04), Экономика 1 079
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 2 ноября 11:20 (UTC+04), Общество 7 617
В Баку открылись вакансии для учителей 2 ноября 11:19 (UTC+04), Общество 619
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 2 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 067
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 2 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 574
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 2 ноября 11:07 (UTC+04), В мире 1 107
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 2 ноября 11:05 (UTC+04), Общество 745
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 2 ноября 11:01 (UTC+04), Общество 650
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 2 ноября 10:59 (UTC+04), В мире 1 063
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 2 ноября 10:56 (UTC+04), Общество 1 288
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 2 ноября 10:53 (UTC+04), В мире 1 188
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 2 ноября 10:54 (UTC+04), Экономика 1 017
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 2 ноября 10:46 (UTC+04), В мире 1 100
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 2 ноября 10:42 (UTC+04), Общество 700
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 2 ноября 10:39 (UTC+04), Спорт 570
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 2 ноября 10:35 (UTC+04), Общество 8 179
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 2 ноября 10:31 (UTC+04), Экономика 1 112
Воровство денег азербайджанской прессы 2 ноября 10:20 (UTC+04), Общество 8 460
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 2 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 2 ноября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 094
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 2 ноября 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 087
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 2 ноября 10:00 (UTC+04), Общество 607
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 2 ноября 09:58 (UTC+04), В мире 1 162
В некоторых частях Баку не будет света 2 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 621
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 2 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 10 153
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 2 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 600
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 2 ноября 09:30 (UTC+04), Спорт 680
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 2 ноября 09:19 (UTC+04), В мире 1 113
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 2 ноября 09:16 (UTC+04), Экономика 1 150
США собирают разведданные о России и Китае 2 ноября 09:12 (UTC+04), В мире 1 105
Официальные курсы валют в Азербайджане 2 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 2 ноября 08:52 (UTC+04), В мире 1 144
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 2 ноября 08:45 (UTC+04), Спорт 602
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 2 ноября 08:40 (UTC+04), В мире 1 179
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 2 ноября 08:29 (UTC+04), Экономика 1 114
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 2 ноября 08:13 (UTC+04), Автоновости 663
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 2 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 8 395
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 2 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 2 ноября 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 720
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 2 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 2 ноября 04:24 (UTC+04), В мире 1 406
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 2 ноября 03:30 (UTC+04), Медицина 788
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 2 ноября 02:19 (UTC+04), Это интересно 740
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 2 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 870
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 2 ноября 00:48 (UTC+04), Спорт 851
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 2 ноября 00:33 (UTC+04), В мире 1 647
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 2 ноября 00:20 (UTC+04), Общество 795
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 2 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 704
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 627
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 823
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 757
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 662
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 12 268
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 714
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 649
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 672
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 793
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 778
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 6 518
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 720
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 866
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 29 037
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 718
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 795
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 751
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 725
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 2 096
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 2 228
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 1 026
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 214
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 194
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 963
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 896
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 842
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 886
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 911
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 222
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 878
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 920
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 925
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 895
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 819
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 863
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 5 501
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 875
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 842
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 4 561
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 869
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 821
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 827
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 848
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 977
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 910
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 749
Еще новости