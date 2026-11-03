Uşağınıza “yox” deməyi öyrədin – Psixoloqlardan valideynlərə vacib tövsiyələr
Psixoloqlar uşaqlara kiçik yaşlardan öz fikirlərini ifadə etməyi və istəmədikləri təkliflərə "yox" deməyi öyrətməyi tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, bəzi uşaqlar başqalarını incitməkdən və ya onların narazılığı ilə qarşılaşmaqdan qorxduqları üçün istəmədikləri halda belə razılaşırlar. Bu isə onların şəxsi sərhədlərini qorumaqda çətinlik çəkməsinə səbəb ola bilər.
Valideynlər uşaqlara "İndi istəmirəm", "Bu mənə uyğun deyil" və "Oyuncağımı vermək istəmirəm" kimi sadə ifadələr öyrətməli, müxtəlif situasiyaları rollu oyunlarla məşq etdirməlidirlər. Psixoloqlar bildirirlər ki, uşağın etirazına görə onu danlamaq və cəzalandırmaq düzgün deyil. Əksinə, valideynlər onun fikirlərinə hörmətlə yanaşmalı və imtina etməyin normal olduğunu izah etməlidirlər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, uşaqlara 3-4 yaşlarından etibarən oyunlar vasitəsilə "yox" deməyi öyrətmək mümkündür. Bununla yanaşı, uşağa imtina etməklə kobud davranmağın fərqi də izah olunmalıdır. Əsas məqsəd uşağın başqalarına hörmət etməklə yanaşı, öz istəklərini və şəxsi sərhədlərini qorumağı bacarmasıdır.
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