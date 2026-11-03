Azərbaycan musiqisinin Qarabağa qayıdışı xüsusi tarixi əhəmiyyət daşıyır - Ramiz Məlik-Aslanov "Tofiq Abbasovla Dialoq" verlişində - FOTO - VİDEO
Azərbaycan musiqisinin Qarabağa qayıdışı milli mədəni irsin qorunması və mədəni həyatın bərpası baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, dirijor Ramiz Məlik-Aslanov Baku Network-ə müsahibəsində bildirib.
İncəsənətin cəmiyyət həyatındakı rolundan danışan maestro Qarabağ mövzusunun onilliklər ərzində yerli bəstəkarların yaradıcılığında mühüm yer tutduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, doğma torpağa həsr olunmuş əsərlər hətta işğal illərində də tarixi yaddaşı qoruyub saxlayıb və Azərbaycan xalqının öz torpaqlarını azad etmək istəyini əks etdirib.
"Xalqın düşüncəsində torpaqlarımızın yalnız müvəqqəti olaraq əlimizdən çıxdığı fikri heç vaxt itməyib", - deyə o, xüsusilə Vasif Adıgözəlovun Qarabağa həsr etdiyi əsərləri qeyd edib
Müsahibədə 2025-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 140 illiyi münasibətilə Şuşa və Xankəndidə keçirilən konsertlərlə bağlı xatirələrə də xüsusi yer ayrılıb. Dirijor Şuşada dahi bəstəkarın evini ziyarət edib və onun xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edib. Daha bir çıxış isə Xankəndidə Qarabağ Universitetində baş tutub.
"Burada oturub Qarabaqdan danışmaq bir şeydir, orada olmaq isə tamam başqa şey", - deyə Ramiz Məlik-Aslanov bildirib.
Onun sözlərinə görə, əcdadlarının torpağına səfəri onda dərin təəssürat yaradıb və öz torpaqlarını işğaldan azad etmiş Azərbaycan xalqı ilə qürur hissi doğurub.
Maestro müsahibə zamanı Azərbaycan klassik musiqisinin xaricdə təbliği istiqamətində uzun illər ərzində gördüyü işlərdən də danışıb. Onun müxtəlif illərdə hazırladığı konsert proqramlarına Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Musa Mirzəyev, Vasif Adıgözəlov və digər görkəmli bəstəkarların əsərləri daxil edilib.
"Mən, demək olar ki, bütün həyatımı Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisinin ifasına həsr etmişəm", - deyə dirijor vurğulayıb.
O, musiqi təhsili və yaradıcılıq ənənələrinin nəsildən-nəslə ötürülməsinə də xüsusi diqqət çəkib. Ramiz Məlik-Aslanovun fikrincə, gənc ifaçılar yalnız peşəkar ifaçılıq bacarıqlarına yiyələnməklə kifayətlənməməli, həm də milli musiqi repertuarını dərindən bilməlidirlər.
Bu baxımdan o, Oqtay Zülfüqarovun "Sevin, mənim xalqım!" uvertürası üzərində aparılan işi nümunə göstərib.
"Onlar böyük ruh yüksəkliyi ilə ifa edirdilər, öz musiqilərini ifa edirdilər. Özgə musiqisini yox, öz musiqilərini!" - deyə maestro gənc musiqiçilər haqqında danışarkən qeyd edib.
Onun qiymətləndirməsinə görə, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinə müraciət milli musiqi məktəbinin qorunmasına, nəsillər arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə və ölkənin mədəni həyatının daha da inkişafına xidmət edir.
Bu kontekstdə azad edilmiş ərazilərdə mədəni tədbirlərin keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə tədbirlərdə milli musiqi irsi Qarabağın tarixi ənənələrinin və mənəvi həyatının dirçəldilməsinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir.
Oxucular üçün verlişin tam videoyazısını təqdim edirik:
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