Acqarına qəhvə içmək olarmı? Həkimlər suala aydınlıq gətirdi
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, acqarına qəhvə içmək əksər sağlam insanlar üçün ciddi təhlükə yaratmır.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalar bunun kortizol hormonunun və ya qan şəkərinin səviyyəsində təhlükəli dəyişikliklərə səbəb olduğunu təsdiqləmir. Səhər saatlarında kortizolun yüksəlməsi isə orqanizmin təbii prosesidir.
Bununla belə, qəhvə mədə turşusunun ifrazını artırır və qida borusu ilə mədə arasındakı əzələ qapağını boşalda bilər. Bu da bəzi insanlarda mədə yanması, ürəkbulanma və qarında göynəmə yarada bilər. Acqarına qəbul edilən kofein daha sürətli sorulduğundan ürəkdöyünmə, narahatlıq və təzyiqin yüksəlməsi də müşahidə oluna bilər.
Həkimlər bildirirlər ki, insanların kofeinə reaksiyası fərqlidir. Əgər acqarına qəhvə içdikdən sonra hər hansı narahatlıq yaranmırsa, bu vərdişdən imtina etməyə ehtiyac yoxdur. Lakin mədə yanması və ya digər xoşagəlməz əlamətlər hiss edilirsə, qəhvəni yeməkdən sonra içmək daha məqsədəuyğundur.
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