Ermənistan Aİ-yə üzvlük üçün 2027 və ya 2028-ci ildə müraciət edə bilər - Paşinyan
Ermənistan 2027 və ya 2028-ci ildə Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük üçün rəsmi müraciət edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "Euronews"a müsahibəsində bildirib.
Paşinyan hökumətinin Ermənistan vətəndaşlarına gələcək yollarını seçmək imkanı vermək niyyətində olduğunu deyib.
"Gələn il Aİ-yə üzvlük üçün müraciət etməyimiz real görünür. 2028-ci ildə də bu, mümkün ola bilər. Biz Avropa İttifaqına rəsmi üzvlük üçün müraciət etmək barədə yekun qərara gətirib çıxaracaq prosesə başlamışıq", - deyə o bildirib.
Baş nazir Aİ-yə üzvlüyü Ermənistanın demokratiyasını qorumaq üçün strateji seçim adlandırıb. O həmçinin ölkənin siyasi və iqtisadi əlaqələrini şaxələndirməyi hədəflədiyini və Aİ-yə qoşulmaqla Rusiyanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında qalmaq arasında seçim etməli olacaqlarını bildirib. Bu qərarın Ermənistan xalqı tərəfindən verilməli olduğunu vurğulayıb.
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