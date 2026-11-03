https://news.day.az/azerinews/1871847.html Goranboyda avtomobil dərəyə aşıb, sərnişin ölüb Goranboyda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Todan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan "Lada NİVA" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək təxminən 150 metr hündürlükdən dərəyə aşıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin, R.
Goranboyda avtomobil dərəyə aşıb, sərnişin ölüb
Goranboyda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Todan kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "Lada NİVA" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək təxminən 150 metr hündürlükdən dərəyə aşıb.
Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin, R. Həsənəliyeva hadisə yerində ölüb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.
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