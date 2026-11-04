https://news.day.az/azerinews/1871857.html Bakıda iki “KamAZ” toqquşdu - Yaralılar var - VİDEO Yasamal rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Ziya Bünyadov prospektində içi daşla dolu iki "KamAz" toqquşub. Arxadan gələn "KamAz"ın əyləci ləng işlədiyi üçün öndəki maşına çırpılıb. Qəza nəticəsində biri ağır olmaqla üç nəfər xəsarət alıb.
Bakıda iki “KamAZ” toqquşdu - Yaralılar var - VİDEO
Yasamal rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Ziya Bünyadov prospektində içi daşla dolu iki "KamAz" toqquşub.
Arxadan gələn "KamAz"ın əyləci ləng işlədiyi üçün öndəki maşına çırpılıb.
Qəza nəticəsində biri ağır olmaqla üç nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə polis və FHN əməkdaşları cəlb olunub.
Maşında sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü xilas edilib.
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