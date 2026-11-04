https://news.day.az/azerinews/1871858.html Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Sayrışan simvollar” adlı sərgidən görüntülər paylaşıb - VİDEO Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi "instagram" səhifəsində Şirvanşahlar Sarayı Kompleksində "Sayrışan simvollar" adlı sərgidən görüntülər paylaşıb. Day.Az həmin görüntüləri təqdim edir:
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Sayrışan simvollar” adlı sərgidən görüntülər paylaşıb - VİDEO
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi "instagram" səhifəsində Şirvanşahlar Sarayı Kompleksində "Sayrışan simvollar" adlı sərgidən görüntülər paylaşıb.
Day.Az həmin görüntüləri təqdim edir:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре