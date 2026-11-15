https://news.day.az/azerinews/1874509.html Rəşad Məcidə ağır itki Tanınmış jurnalist, "525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad Məcidə ağır itki üz verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, onun anası Yavər xanım 86 yaşında vəfat edib. Mərhum bu gün Ağcabədi rayonunda dəfn ediləcək. Yavər xanımın 3-7 mərasimi noyabrın 18-i Bakıda, Təzə Pir məscidində keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin!
Rəşad Məcidə ağır itki
Tanınmış jurnalist, "525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad Məcidə ağır itki üz verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, onun anası Yavər xanım 86 yaşında vəfat edib.
Mərhum bu gün Ağcabədi rayonunda dəfn ediləcək.
Yavər xanımın 3-7 mərasimi noyabrın 18-i Bakıda, Təzə Pir məscidində keçiriləcək.
Allah rəhmət eləsin!
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