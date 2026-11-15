https://news.day.az/azerinews/1874562.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarına qarşı kiberhücumlar müşahidə olunur Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarına qarşı kiberhücumlar müşahidə olunur. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir. Aidiyyəti qurumlar tərəfindən bu hücumların qarşısının alınması və araşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarına qarşı kiberhücumlar müşahidə olunur

Azərbaycanca, 15 ноября 2026 21:54 (UTC +04:00) 291
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarına qarşı kiberhücumlar müşahidə olunur

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarına qarşı kiberhücumlar müşahidə olunur.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir. 

Aidiyyəti qurumlar tərəfindən bu hücumların qarşısının alınması və araşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.

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В США танкер столкнулся с круизным судном 14 ноября 08:31 (UTC+04), В мире 1 960
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Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 14 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В Сумгайыте начался снос аварийных зданий - ВИДЕО 14 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 928
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Опровергнут популярный миф о гипертонии 14 ноября 02:28 (UTC+04), Медицина 1 037
Лейла Алиева посетила совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда «Ноль отходов» на COP31 и провела встречи с рядом экспертов - ФОТО 14 ноября 02:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 480
В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек - ОБНОВЛЕНО 14 ноября 01:52 (UTC+04), Общество 1 245
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