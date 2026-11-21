https://news.day.az/azerinews/1876169.html İlham Zəkiyev Misirdə keçirilən Qran-Pri yarışının bürünc medalını qazanıb Azərbaycan paracüdoçusu İlham Zəkiyev Misirin İsgəndəriyyə şəhərində keçirilən Qran-Pri yarışında bürünc medal əldə edib. Bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb. İdmançımız J1 kateqoriyası üzrə +95 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparıb.
İlham Zəkiyev Misirdə keçirilən Qran-Pri yarışının bürünc medalını qazanıb
Azərbaycan paracüdoçusu İlham Zəkiyev Misirin İsgəndəriyyə şəhərində keçirilən Qran-Pri yarışında bürünc medal əldə edib.
Bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
İdmançımız J1 kateqoriyası üzrə +95 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparıb.
İlham Zəkiyev 1/8 final mərhələsində britaniyalı Den İnqliş üzərində qələbə qazansa da, 1/4 finalda moldovalı İan Basokaya məğlub olub.
Təsəlliverici görüşdə özbəkistanlı Ulmas Rayimovu məğlub edən idmançımız bürünc medal uğrunda qarşılaşmada qazaxıstanlı Baqlanbek Onalbek üzərində qələbə qazanaraq fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib.
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