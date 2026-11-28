https://news.day.az/azerinews/1877788.html Bərdədə ailə faciəsi: 18 yaşlı qadın öldü, əri xəstəxanadadır Bərdə rayonunda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Əliyanlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Kənan İmaməliyev və həyat yoldaşı, 2008-ci il təvəllüdlü Pərvanə Hüseynova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər. Hər iki şəxs xəstəxanaya çatdırılıb.
Bərdədə ailə faciəsi: 18 yaşlı qadın öldü, əri xəstəxanadadır
Bərdə rayonunda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Əliyanlı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Kənan İmaməliyev və həyat yoldaşı, 2008-ci il təvəllüdlü Pərvanə Hüseynova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər.
Hər iki şəxs xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, Pərvanə Hüseynovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Kənan İmaməliyevin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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