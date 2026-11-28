Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik icmalı
Bu həftə (23-27 noyabr) Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməyib.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, həftənin yekununda manatın orta çəkili məzənnəsi 1,7000 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
16 noyabr
|
1,7000
|
23 noyabr
|
1,7000
|
17 noyabr
|
1,7000
|
24 noyabr
|
1,7000
|
18 noyabr
|
1,7000
|
25 noyabr
|
1,7000
|
19 noyabr
|
1,7000
|
26 noyabr
|
1,7000
|
20 noyabr
|
1,7000
|
27 noyabr
|
1,7000
|
Həftəlik orta məzənnə
|
1,7000
|
Həftəlik orta məzənnə
|
1,7000
Həftə ərzində Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0017 manat azalıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0,0063 manat aşağı düşərək 1 avro üçün 1,8621 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
16 noyabr
|
1,8731
|
23 noyabr
|
1,8669
|
17 noyabr
|
1,8707
|
24 noyabr
|
1,8548
|
18 noyabr
|
1,8681
|
25 noyabr
|
1,8607
|
19 noyabr
|
1,8637
|
26 noyabr
|
1,8631
|
20 noyabr
|
1,8666
|
27 noyabr
|
1,8652
|
Həftəlik orta məzənnə
|
1,8684
|
Həftəlik orta məzənnə
|
1,8621
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0052 manat azalıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0,0056 manat artaraq 100 rubl üçün 2,0718 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
16 noyabr
|
2,0649
|
23 noyabr
|
2,0809
|
17 noyabr
|
2,0606
|
24 noyabr
|
2,0745
|
18 noyabr
|
2,0687
|
25 noyabr
|
2,0719
|
19 noyabr
|
2,0630
|
26 noyabr
|
2,0562
|
20 noyabr
|
2,0737
|
27 noyabr
|
2,0757
|
Həftəlik orta məzənnə
|
2,0662
|
Həftəlik orta məzənnə
|
2,0718
Bu həftə manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat azalıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0,0002 manat aşağı düşərək 1 lirə üçün 0,0335 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
16 noyabr
|
0,0337
|
23 noyabr
|
0,0336
|
17 noyabr
|
0,0337
|
24 noyabr
|
0,0336
|
18 noyabr
|
0,0337
|
25 noyabr
|
0,0335
|
19 noyabr
|
0,0337
|
26 noyabr
|
0,0335
|
20 noyabr
|
0,0336
|
27 noyabr
|
0,0335
|
Həftəlik orta məzənnə
|
0,0337
|
Həftəlik orta məzənnə
|
0,0335
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре