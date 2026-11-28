https://news.day.az/azerinews/1877892.html Qazaxda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb Qazax rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, rayon ərazisində hərəkətdə olan "Ford Transit" markalı avtomobillə digər minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü M. Qaraxanova, 1993-cü il təvəllüdlü A. Alıyeva, 2019-cu il təvəllüdlü Ş. Alıyev və 1970-ci il təvəllüdlü G.
Qazaxda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb
Qazax rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, rayon ərazisində hərəkətdə olan "Ford Transit" markalı avtomobillə digər minik avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü M. Qaraxanova, 1993-cü il təvəllüdlü A. Alıyeva, 2019-cu il təvəllüdlü Ş. Alıyev və 1970-ci il təvəllüdlü G. Alıyeva xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib, hazırda vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunublar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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