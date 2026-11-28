https://news.day.az/azerinews/1877893.html Bakıda stilist doğuşdan sonra vəfat etdi Bakıda ana doğuşdan sonra vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, Fəzilə İskəndərova doğuşdan iki gün sonra dünyasını dəyişib. Bu barədə yaxınları sosial şəbəkədə yazıb. Bildirilib ki, o, doğuşun riskli keçə biləcəyini əvvəlcədən bilirmiş. Qeyd edək ki, Fəzilə İskəndərova stilist kimi fəaliyyət göstərib. (Axşam.az)
Bakıda stilist doğuşdan sonra vəfat etdi
Bakıda ana doğuşdan sonra vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, Fəzilə İskəndərova doğuşdan iki gün sonra dünyasını dəyişib.
Bu barədə yaxınları sosial şəbəkədə yazıb. Bildirilib ki, o, doğuşun riskli keçə biləcəyini əvvəlcədən bilirmiş.
Qeyd edək ki, Fəzilə İskəndərova stilist kimi fəaliyyət göstərib. (Axşam.az)
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