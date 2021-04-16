Скончался режиссер Эльдар Гулиев

Народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев скончался на 81-м году жизни.

Об этом сообщили Day.Az в Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики.

Отмечается, что народный артист скончался сегодня утром.

Напомним, что Гулиев был госпитализирован 18 января в день своего 80-летия после сердечного приступа. Он был выписан 23 февраля. Однако его состояние ухудшилось, и 9 апреля он снова был госпитализирован.