https://news.day.az/culture/1334543.html Скончался режиссер Эльдар Гулиев
Скончался режиссер Эльдар Гулиев
Народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев скончался на 81-м году жизни.
Об этом сообщили Day.Az в Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики.
Отмечается, что народный артист скончался сегодня утром.
Напомним, что Гулиев был госпитализирован 18 января в день своего 80-летия после сердечного приступа. Он был выписан 23 февраля. Однако его состояние ухудшилось, и 9 апреля он снова был госпитализирован.
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