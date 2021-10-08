Скончался народный артист Агакиши Кязымов

Скончался азербайджанский театральный режиссер, народный артист Агакиши Кязымов.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Ильхам Асадов.

Он сообщил, что режиссер скончался сегодня днем.

Агакиши Мухаммед оглу Кязымов родился 28 ноября 1935 года. В 1952-1957 годах получил высшее образование на актерском факультете Азербайджанского государственного театрального института. В 1959 году принял участие в Декаде азербайджанской литературы и искусства в Москве в составе творческой группы академического драматического театра.

В 1987 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств, в 2000 году - народного артиста.