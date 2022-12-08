Сохранение культурных ценностей - вопрос, который всегда на повестке дня.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

Он подчеркнул, что в ходе мониторингов на освобожденных от армянской оккупации территориях было обнаружено, что памятники культуры были умышленно разрушены, некоторые из них использовались в военных целях.

"Армения совершила в Карабахе преступления", - сказал Керимов.