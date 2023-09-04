Азербайджанцы в Великой степи Казахстана - традиции номадов, тюркcких народов

Представители Федерации алпагут Азербайджана и коллектив мугама "Гёй-гёль" из Гянджи приняли участие в Международном этнофестивале "Ұлы дала - көшпенділер әлемі", который прошел в археологическом парке "Боралдайские сакские курганы", сообщает Day.Az. Мероприятие приурочено ко дню города, в рамках проекта "Алматы - культурная и туристическая столица Шанхайской организации сотрудничества".

Главная цель фестиваля - показать древнюю культуру, традиции номадов Великой степи, возрождение истории кочевых народов, разъяснение национальной идентичности каждой нации будущим поколениям.

На фестивале были представлены боевые игры кочевников, конные тюнинги, показательные выступления хранителей традиции и многое другое. Гости смогли принять участие в различных конкурсах, в увлекательных мастер-классах по приготовлению национальных блюд и рукоделию, смогли лицезреть работы мастеров прикладного искусства. Лучшие этномузыканты и спортсмены из Азербайджана, Казахстана Турции, Венгрии, Малайзии, Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Алтая, Бурятии, Узбекистана и Кыргызстана показали свое мастерство.

За 2 дня свыше 10 тысяч гостей мероприятия познакомились с обычаями и традициями номадов, попробовали национальные блюда.

Словно на машине времени каждый перенесся в эпоху кочевой цивилизации. На территории парка был создан красочный этноаул из 50 юрт, а на площадке для конного спорта джигиты сошлись в кокпаре (симбиоз скачек, борьбы и игры), устроили соревнования по "догони девушку", "подбор монет на скаку", "стрельба по мишени из лука", "укрощение строптивой лошади", "охота с хищными птицами и собаками".