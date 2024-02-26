В Ташкенте представлена поэма "Геноцид ангелов", посвященная Ходжалинскому геноциду

По инициативе посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева состоялись мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида, и презентация поэмы азербайджанского поэта Огтая Исмаиллы "Геноцид ангелов" (Mələklərin soyqırımı), сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии в исторической библиотеке "Турон" города Ташкент приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, молодежи.

Участники вначале ознакомились с выставкой книг и фотографий, связанных с Ходжалинской трагедией и карабахским конфликтом. Ученый и переводчик Бабахан Шариф предоставил информацию о Ходжалинском геноциде. Выступившие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев и директор АКЦ Самир Аббасов рассказали о геноциде, осуществленном вооруженными силами Армении 32 года назад. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

Было отмечено, что важно, чтобы страны мира дали правовую оценку этому ужасающему событию, а признание Ходжалинского геноцида парламентами ряда стран служит установлению справедливости. Ходжалинская трагедия является продолжением политики этнической чистки и геноцида, систематически осуществлявшихся против азербайджанцев армянскими шовинистами-националистами. Своими мыслями о Ходжалинском геноциде и армянской агрессии поделились узбекский ученый, доцент Адхамбек Алимбеков, главный редактор газеты "Китаб дунясы", поэтесса Хосият Рустам, учёный-историк Шухрат Барлас, доктор по политологии Махмуд Юлдашев и другие. Было отмечено, что поэма Огтая Исмаиллы "Mələklərin soyqırımı" является важным произведением в донесении посредством языка литературы до мира трагедий азербайджанского народа в результате агрессорской политики Армении. В поэме в разделах "Азербайджан - великая колыбель культуры", "Дорога в Ходжалы", "Воспитание азербайджанской матерью", "Воспитание армянской матерью", "Начало Судного дня", "Сборище ястребов", "Встретимся в раю", "Апокалипсис", "Ходжалы в огне", "Вторая казнь Бабека", "Прикованный ребенок", "Разговор душ в небе над Ходжалы" и др. воссозданы страшные сцены геноцида.

Поэма Огтая Исмаиллы "Mələklərin soyqırımı" и стихи известной поэтессы Узбекистана Хосият Рустам "Эту девушку звали Лала" стали победителями поэтического конкурса, объявленного на основе проекта АКЦ "Карабах - колыбель азербайджанской культуры".

На мероприятии были представлены художественные композиции, связанные с Ходжалинской трагедией, в исполнении студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, а также студентов Бакинского славянского университета, проходящих стажировку в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами Гянджеви.

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