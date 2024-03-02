Проект "Наша музыкальная идентичность" в Гяндже - ашугское искусство

Министерство культуры Азербайджана совместно с Гянджа-Дашкесанским региональным Управлением культуры, Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Союзом ашугов Азербайджана продолжает реализацию проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В Центре Urban при Гянджинской государственной филармонии была представлена концертная программа исполнителей на сазе - ансамбля и учащихся Детской музыкальной школы №5 имени Зарифа Гаибова города Гянджа, которые исполнили композиции Ələsgər gözəlləməsi, Şirvan Gülü, Sarıtorpaq, Ceyranım, Baş Müxəmməz, Paşaköçdü, Koroğlu cəngisi.

В рамках проекта представлены вечера, посвященные ашугскому искусству, эпосам, имеющим многовековую историю. Ашугское искусство, являющееся основой национального фольклорного искусства, входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Цель проекта - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.

Напомним, что 2 марта в 19:00 в филармонии пройдет вечер, который будет посвящен памяти выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства, мастера слова и саза Ашуга Алескера.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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