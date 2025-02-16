Спектакль о последствиях поиска истины на сцене Академического драмтеатра
На сцене Академического национального драматического театра 15 февраля состоялась премьера спектакля "Долина магов", поставленного по одноименному произведению народного писателя Камала Абдуллы.
Как сообщает Day.Az, режиссером постановки является заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.
Также в постановке задействованы художник Геннадий Скоморохов, композитор народный артист Сиявуш Керими и заслуженный артист Бехруз Ахмедли.
Главные роли исполнили Эльнур Гадыров, Эльчин Эфенд), заслуженный артист Ровшан Керимдухт, Илаха Гасанова, заслуженная артистка Метанет Атакишиева, народный артист Али Нур, народный артист Казым Абдуллаев, заслуженный артист Казым Гасангулиев.
Спектакль затрагивает философские вопросы о неизбежности трагической развязки для тех, кто ищет истину.
Следующие показы спектакля запланированы на 16 и 27 февраля.
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