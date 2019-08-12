31-ая Международная олимпиада по информатике, проведенная 4-11 августа в Баку, где лидирующий мобильный оператор страны Azercell выступил в качестве цифрового спонсора талантов, завершилась после напряженной недели соревнований.

Имена победителей олимпиады, где были зарегистрированы официальные представители из 88 стран и регионов, включая азербайджанскую команду, в составе которой более 600 школьников, преподавателей и экспертов, были объявлены 10 августа на торжественной церемонии закрытия в Центре Гейдара Алиева. Таким образом, обладателем первого места стал представитель США Бенжамин Ги, обладателем второго места участник из России Ильдар Гайнуллин, а третье место завоевал участник из Канады Зишан Джоу.

Надо отметить, что Бенжамин Ги был также победителем прошлогодней олимпиады в городе Цукуба, Япония. Что касается участников, представляющих Азербайджан, самые лучшие показатели продемонстрировали Мурад Эйнизаде и Абуталыб Намазов, набрав в таблице олимпиады 232 рейтинговых очка. В официальной церемонии принял участие президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев, а также руководящие лица других организаций и спонсоров, которые торжественно наградили победителей медалями.

Еще раз отметим, что Международная олимпиада по информатике была проведена по инициативе министерства образования Азербайджана при поддержке Университета АДА, министерства транспорта, связи и высоких технологий, и других государственных структур. Кроме того, официальным глобальным спонсором олимпиады выступила компания Acer, а спонсором талантов - PASHA Bank.

Напомним, что с 2017 года компания Azercell совместно с министерством образования принимает участие в организации специальной подготовки для азербайджанских олимпийцев посредством Центра инноваций и предпринимательства "Barama". Будучи цифровым спонсором Талантов, компания Azercell также предоставила конкурсантам и сопровождающему их персоналу мобильный интернет и специальные подарки во время их пребывания в Азербайджане.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telekom, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"

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