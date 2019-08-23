С 24 по 28 августа в Азербайджане с визитом будут находиться представители швейцарских компаний.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии, компании этой страны, специализирующиеся на импорте фундука, проведут ряд встреч, передает Day.Az.

В ходе визита представители швейцарских компаний обсудят с азербайджанскими партнерами возможности импорта фундука в Швейцарию из Азербайджана. Визит делегации осуществляется при поддержке посольства в Швейцарии и Лихтенштейне и Ассоциации производителей и экспортеров фундука Азербайджана.

Швейцария, являющаяся одним из передовых производителей шоколада, ежегодно импортирует около 20 тысяч тонн фундука в основном для производства шоколада. Отметим, что 25-29 июня прошлого года, в рамках экспортной миссии, представители 14 компаний, занимающихся производством фундука в Азербайджане, провели в Швейцарии ряд встреч с передовыми компаниями этой страны. В ходе встреч швейцарские компании выразили заинтересованность в покупке фундука из Азербайджана, а также была достигнута договоренность касательно визита представителей швейцарских компаний в Азербайджан и организации здесь встреч с местными производителями фундука. Экспорт фундука в Швейцарию из Азербайджана идет с 2018 года.

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