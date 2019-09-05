На очередном деловом форуме, проведенном сегодня в Хачмазском районе Азербайджана, 41 предпринимателю Губа-Хачмазского экономического района были предоставлены льготные кредиты в размере 3,8 млн. манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

Кредиты будут направлены в сферу туризма, животноводства, садоводства, на создание агропарков, производство тары и пр.

За счет реализации инвестиционных проектов, в которых будут использованы эти кредиты, можно будет открыть более 300 рабочих мест.

Всего, включая и выданные на мероприятии кредиты, до сегодняшнего дня на финансирование субъектов предпринимательства Губа-Хачмазскоо района было предоставлено 217,3 млн манатов льготных кредитов.

Выступая на мероприятии, замминистра Сахиб Мамедов отметил, что за прошедший период этого года на инвестиционные проекты, общей стоимостью 265,8 млн. манатов, 721 предпринимателя было выделено 76,2 млн. манатов льготных кредитов.

Он подчеркнул, что за счет реализации инвестиционных проектов, в которых будут использованы эти кредиты, можно будет открыть до трех тысяч рабочих мест.

В рамках форума были презентованы образцовые инвестиционные проекты в сферах интенсивного садоводства, выращивания саженцев, племенного животноводства, пчеловодческих хозяйств, центров логистики, предприятий по производству сухофруктов и переработки молока.

В рамках мероприятия также состоялось ознакомление с предприятием по переработке фундука в Хачмазе, которому также был выделен кредит.

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