Теперь каждый студент, как прописанный в регионах страны, так и в Баку, может подойти со своим студенческим билетом и паспортом в любой из магазинов Kontakt Home и купить товаров в рассрочку, без первого взноса на сумму 1200 AZN.

Возможность за возможностью! В рамках специальной акции от Kontakt Home которая продлится до конца сентября любой желающий может приобрести все ноутбуки и телефоны в рассрочку на 12 месяцев; а бытовую технику на 18 месяцев, без каких-либо процентов и первого взноса!

К тому же, покупка в рассрочку не лимитируется 1200 манатами. Студенту, желающему купить товар, превышающий эту сумму, всего лишь нужно внести первичный взнос за ту часть продукта, которая превышает 1200 манатов.

"Зашел в магазин без копейки в кармане, купил Самсунг за 5 минут и вышел." Игбал Гусейнов, 18 лет, Азербайджанский государственный экономический университет

А в чем нуждается студент? Воспользовавшись условиями кампании, о которой указано выше, мы подготовили список товаров, которые привлекут ваше внимание и понадобятся вам в работе:

Современного студента невозможно представить без смартфона. Xiaomi Redmi Note 7 7 является одним из лучших бюджетных смартфонов и практически отвечает всем требованиям студента: 48 пиксельная камера - зверь, мощный процессор, долговечная батарея! Оплачивая всего по 42 маната месяц в течение 12 месяцев, без первоначального взноса и процентов он станет вашим! Ознакомиться со всеми прелестями смартфона можно по ссылке!

"Даже не знал что будучи прописанным в Хачмазе, могу получить кредит. Взяли домой телевизор. Сами доставили. Наконец то увидели пользу от студенчества." Фидан Ганбарова, 23 года, Азербайджанский медицинский университет

Каждый студент без сомнений нуждается в ноутбуке, на котором сможет готовить университетские презентации, курсовые и дипломные работы. Тогда встречайте настоящий студенческий ноутбук с 4 ГБ оперативной памяти, 500 ГБ накопителем и диагональю 15.6" от HP!

Заплатив 50 AZN в месяц на 12 месяцев вы сможете готовить университетские презентации уже на своем личном ноутбуке! Все характеристики настоящего студенческого ноутбука по ссылке!

"Нет нужды в поручителе! Клево! Я фотограф-любитель. Сами знаете, что фотоаппарат штука не из дешевых. Пошел в Kontakt Home с двоюродным братом, что бы он стал моим поручителем. Оказывается, даже не было нужды. Купил и сейчас плачу частями." Нахид Джаббаров, 21 лет, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств.

На вопрос "Какую работу вы ненавидите больше всего?" 8 студентов из 10-ти ответят - стирка. Не тратьте свободное время на стирку. Пусть стиралка от Hoffmann сделает это за вас. Эта стиральная машина класса энергопотребления A+ делает 1000 оборотов в минуту и вмещает в себя около 6 кг белья. Купите её в рассрочку без первоначального взноса и процентов на 18 месяцев всего за 26 манатов в месяц и забудьте о проблемах грязного белья. Все достоинства машины указаны по ссылке.

Уборка окончилась, сейчас время навести красоту! В таком случае рекомендуем вам фен-щётку Remington который быстро высушит ваши волосы и придаст им желаемый вид. Забудьте о деньгах, потраченных на салоны красоты! Заплатив всего 6 AZN в месяц на 18 месяцев перенесите салон красоты к себе домой! Вся характеристика фена указана по ссылке!

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Так же, если вы не хотите тратить время на поход в магазин, то можете заказать желаемый товар онлайн, через www.kontakt.az, нажав на кнопку рядом с товаром "Hissə-hissə ödənişlə al", заполнить форму заявки и подождать. В течение короткого времени сотрудники Kontakt Home свяжутся с вами, оформят рассрочку и в течение дня привезут товар в любое удобное для Вас место.

Заказ также можно осуществить по телефону, позвонив на номер *6060. Вас свяжут с сотрудниками которые оформят для вас товар в рассрочку и далее вам привезут его в любое удобное для вас место.

Операторы *6060 также готовы подробно ответить на другие ваши вопросы.

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