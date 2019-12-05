В связи с ожидаемой ветреной погодой на территории Азербайджана открытое акционерное общество (ОАО) "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, передает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг".

Руководство акционерного общества дало особые указания.

Согласно указаниям, было организовано дежурство с участием начальников электросетей и сотрудников технических департаментов по всей стране.

В настоящее время, во главе с руководством ОАО "Азеришыг", на дежурстве находятся сотрудники технических департаментов Баку и регионов, а также аварийной службы. В целях оперативного предотвращения возможных аварий, соответствующие материалы, машины и механизмы были выделены и отправлены в отдаленные населенные пункты и регионы страны.

Потребители могут обращаться в действующий круглосуточно Call-центр 199.

Отметим, что основной обязанностью ОАО "Азеришыг" является обеспечение республики, а в частности города Баку, непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг, реконструкция электрической связи в соответствии с мировыми стандартами. Руководствуясь этими принципами, "Азеришыг" ведет ремонтные работы - строятся новые подстанции, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции и проводятся кабельные линии. Осуществление этих мероприятий производится для удобства населения города и превращения Баку в один из ведущих городов мира.