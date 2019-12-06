Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Азиатским банком развития.

Об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал на приеме, организованном в Баку по случаю 20-й годовщины сотрудничества страны с Азиатским банком развития (АБР), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Шарифова, АБР за двадцать лет сотрудничества внес огромный вклад в поддержку деятельности правительства по усилению экономики.

Министр отметил, что во многом благодаря банку Азербайджан за 20 лет прошел большой путь развития во всех секторах экономики, а также в социальной и культурной сферах. АБР за время сотрудничества предоставлял кредиты, гранты и техническую помощь не только в сфере финансов и инфраструктуры, но и на поддержку здравоохранения и образования.

Он напомнил, что когда в 2015 году цены на нефть упали, что сказалось на национальной экономике, самая эффективная реакция поступила от АБР, который для минимизации последствий для экономики Азербайджана выделил правительству 500 миллионов долларов

Тем самым, отметил Шарифов, АБР ещё раз доказал, что является самым надёжным и доверенным партнёром Азербайджана