Возобновлен въезд азербайджанских перевозчиков в Грузию и Турцию

В результате переговоров Азербайджана с Турцией и Грузией возобновлено передвижение местных перевозчиков между странами.

Об этом, как сообщает Trend с онлайн-конференции Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозок и Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, сказал начальник Госслужбы автомобильного транспорта Габиб Гасанов, передает Day.Az.

Отметив, что в рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, в стране применяются ограничения в сферах импорта, экспорта и перевозок транзитной продукции из других стран автомобильным транспортом, он рассказал о применении специальных требований в отношении въезжающих в страну автотранспортных средств и их водителей и механизме их выполнения.

Гасанов отметил, что несмотря на то, что в Турции и Грузии был введен ряд ограничений относительно сроков пребывания транспортных средств в этих странах, в результате переговоров с руководителями соответствующих структур данных стран за короткий срок вопрос был решен и деятельность местных перевозчиков Азербайджана была возобновлена.