Больше половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлось на госбумаги

В январе-июле 2020 года общий объем операций по государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 3,91 миллиарда манатов, что делает 64,8 процента от всех операций на БФБ в объеме 6,033 миллиарда долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на отчетные данные биржи.

Число же операций составило 863 сделки, что делает 32,8 процента от всех сделок.

При этом за аналогичный период 2019 года объем операций по государственным ценным бумагам составил 7,58 миллиарда манатов. В результате совокупный объем проведенных операций за шесть месяцев сократился почти в два раза.

Среди проведенных операций 514 сделок на сумму 3,42 миллиарда манатов было совершено на первичном рынке.

На вторичный рынок государственных ценных бумаг пришлось 912 операций в общем объеме 558,7 миллиона манатов.

Сделки РЭПО по государственным ценным бумагам составили 810,514 миллиона манатов. Всего за январь-июль на БФБ было проведено 504 сделок РЭПО по госбумагам. Это на 233 сделки больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.