https://news.day.az/economy/1338208.html AZAL временно приостанавливает полеты в Стамбул и Анкару
AZAL временно приостанавливает полеты в Стамбул и Анкару
ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) временно приостанавливает полеты из Баку в Стамбул и Анкару.
Об этом Day.Az сообщил помощник президента AZAL по связям с общественностью Паша Кесамански.
Он отметил, что отменяются рейсы Баку-Стамбул-Баку (J2175/176) с 29 апреля 2021 года по 16 мая 2021 года и Баку-Анкара- Баку (J2 103/104) с 29 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года.
Также отменен запланированный на 12 мая 2021 года рейс Баку-Анталия-Баку (J2 125/126).
Сообщается, что причиной является низкий пассажиропоток.
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