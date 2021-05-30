https://news.day.az/economy/1347488.html Баку и Анкара обсудили сотрудничество по спутниковым услугам
Баку и Анкара обсудили сотрудничество по спутниковым услугам
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу обсудили перспективы двустороннего развития транспорта и связи.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter Рашад Набиев.
"Мы встретились с турецкой делегацией и говорили о сотрудничестве в сфере транзитных и железнодорожных грузоперевозок, о перевозке сборных международных грузов, гражданской авиации, телекоммуникации и спутниковых услуг", - написал министр.
Напомним, что встреча состоялась в Баку.
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