В Шуше построят новое водохранилище

Для обеспечения водоснабжения города Шуша будет построено новое водохранилище.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорилось на очередном заседании рабочей группы, сформированной с целью подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевого водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района.

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