Завершился капитальный ремонт автодороги Дашкесан-Хошбулаг- Астаф в Дашкесанском районе Азербайджана.

В соответствии с распоряжением главы государства капитально отремонтирована дорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф, проходящая по Дашкесанскому району. Длина дороги составляет 31 км.

Как сообщили в среду Day.Az в Агенстве автомобильных дорог Азербайджана, ширина земляного полотна автодороги Дашкесан-Хошбулаг- Астаф составляет 10 метров, ширина проезжей части - 6 метров. 11 км данной дороги, соединяющей 9 населенных пунктов с населением 7 тысяч человек, состояла из старой, непригодной для использования асфальтированной дороги, а 20 км - из грунтовой, что создавало препятствия для комфортного передвижения граждан.

С капитальным ремонтом дороги, проведенным Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, с 2 полосами движения, соответствующими IV техническому уровню, проблемы местного населения, связанные с дорогой, решены.

В соответствии с проектом строительства, были проведены земляные работы вдоль дороги, работы по укладке земляного полотна и основания дороги, построен четырехугольный водный переход на 4,2 км участка дороги. Наряду с вышеперечисленными работами в необходимых местах установлены 68 водопропускных труб с целью обеспечения отвода вод из-под дороги.

В соответствии с "Нормами и правилами строительства" на дорогу уложено новое 2-слойное асфальтобетонное покрытие.

На последнем этапе строительных работ, выполненных в технологической последовательности и с высоким качеством, проведены работы по установке дорожных знаков и информационных щитов, сигнальных столбов, прокладке горизонтальных линий разметки дороги.

Со строительством автомобильной дороги значительно упростилось передвижение граждан, облегчились грузовые и пассажирские перевозки.