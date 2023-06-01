"Контракт века" привлек миллиарды инвестиций в экономику Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Бирелл.

По его словам, только Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана свыше 30 млрд долларов.

"Мы очень гордимся тем, что работаем в Азербайджане, осуществляем здесь крупнейшие и инновационные проекты. Также хочу отметить, что азербайджанские специалисты работают в головном офисе bp в Британии", - сказал он.

Бирелл сказал, что bp работает над бурением новых месторождений на базе "Шах-Дениз".

"Мы ожидаем, что это даст нам дополнительный газ, который можно будет экспортировать в Европу. Другим нашим проектом в Азербайджане является солнечная электростанция в Джебраиле. Этот проект позволит нам с виртуальной подстанции экспортировать энергию на Сангачальский терминал", - сообщил он.

Бирелл отметил, что bp работает над выделением глобальных инвестиций в развитие энергопроектов, и часть этих инвестиций, конечно же, будет направлена в Азербайджан.