https://news.day.az/economy/1639358.html В Азербайджане закрыли доступ к двум криптовалютным биржам
В Азербайджане закрыли доступ к двум криптовалютным биржам
В Азербайджане закрыли доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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