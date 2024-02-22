В Азербайджане закрыли доступ к двум криптовалютным биржам

В Азербайджане закрыли доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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