Для делегаций COP29 был организован логистический брифинг

В брифинге, состоявшемся 10 ноября на Бакинском стадионе на площадке конференции COP29, приняли участие около 500 членов делегаций разных стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Шахла Аббекирова, директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Васим Мир и представитель протокола и отдела внешних связей Грейс Анн Смит предоставили последнюю информацию об оперативных аспектах COP29.

На брифинге были затронуты важные вопросы, касающиеся встречи, транспортировки и размещения высокопоставленных гостей, которые примут участие в международной климатической конференции. Член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Ш. Аббекирова проинформировала об основных мероприятиях и организационных сторонах встреч, которые пройдут в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям, предстоящих в первые дни COP29, а также мерах, принимаемых для встречи в ходе конференции глав государств на необходимом уровне. На брифинге была предоставлена подробная информация о различных площадках, имеющихся в Голубой и Зеленой зонах COP29, общественном питании и других участках и зонах, где проводятся мероприятия, а также обсуждена проделанная работа по управлению большим потоком посетителей и обеспечения положительного впечатления у них.

Во второй части брифинга были даны ответы на вопросы членов делегаций зарубежных стран об организации саммита, транспортных сетях, визовых процедурах и по другим темам.