ЕИБ готов поддержать Азербайджан в переходе на "зеленую" энергетику

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заинтересован в партнерстве по "зеленой" энергии с Азербайджаном.

Об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

Министр отметил, что с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоялся обмен мнениями о проектах национального и международного значения, реализуемых и планируемых нашей страной в направлении перехода к "зеленой" энергии.

П. Шахбазов отметил, что были оценены возможности инвестиционного сотрудничества с банком в области "зеленых" энергетических коридоров, энергетических сетей, водорода и энергоэффективности.