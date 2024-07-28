Этот продукт снижает риск развития диабета и ожирения

Исследователи из Католического университета Аргентины подтвердили, что употребление низкокалорийного йогурта полезно для профилактики и лечения как диабета, так и ожирения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диетологам давно известно, что йогурт может эффективно снижать сахар в крови и предотвращать появление лишнего веса. Чтобы выяснить, чем именно обусловлено терапевтическое действие этого продукта, ученые провели научный обзор ранее опубликованных исследований на эту тему.

Обзор показал, что за снижение уровня сахара ответственны некоторые насыщенные жирные кислоты (такие как пентадекановая и гептадекановая) присутствующие в йогурте. Кроме того, благодаря процессу ферментации, естественному брожению, йогурт обогащается полезными бактериями, снижающими биодоступность углеводов. Это значит, что даже подслащенный йогурт не будет способствовать набору веса и повышению концентрации сахара в крови так же, как выпечка, шоколад и мороженое.

Отмечается, что жизнеспособные полезные бактерии в составе йогурта также улучшают липидный профиль крови, снижая уровень холестерина. Эти микроорганизмы способны оказать положительное влияние и на работу кишечника - они устраняют дисбаланс в составе и разнообразии микробиома. Такое нарушение выступает одним из основных провокаторов ожирения.

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