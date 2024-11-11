Стоит ли отказываться от белого хлеба?

Белый хлеб - это не вредный продукт, однако он способствует набору лишнего веса. Как передает Day.Az, этот продукт разрешен в питании всех, кроме людей с ожирением, сахарным диабетом любого типа и непереносимостью глютена, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева.

Она отметила, что к белому относят хлеб, приготовленный из муки высшего сорта. Это мука приготовляется из зерна, которое очистили от оболочки и эндосперма. В результате остается внутренняя часть зерна белого цвета, содержащая в основном крахмал и белки пшеницы. Поэтому при выпечке хлеб получается белый, он отличается высоким содержанием клейковины, крахмала и легкоусвояемых углеводов, а также содержит некоторое количество белка.

"Так как витамины в основном содержатся в оболочке зерна и в эндосперме, такой хлеб очень беден полезными веществами, витаминами и минералами. И особенно мало в нем клетчатки", - подчеркнула Михалева.

Из-за того, что белый хлеб содержит мало клетчатки и много легкоусвояемых углеводов и крахмала, при его употреблении быстрее и сильнее повышается уровень сахара и инсулина в крови.

"Соответственно он способствует набору веса, и, кроме того, повышению глюкозы. Поэтому от белого хлеба нужно отказаться двум категориям - людям с ожирением и диабетом любого типа. Если у вас нормальная масса тела, но вы знаете, что склонны к набору массы тела, тоже можно отказаться от белого хлеба", - добавила специалист.

При этом она обратила внимание, что любой хлеб, помимо белого, например из пшеницы, ржи и ячменя, содержит глютен, который противопоказан людям с непереносимостью глютена.

К белому хлебу следует относить не только как таковой хлеб, но и выпечку из муки высшего сорта: булочки, печенье, сдобы и остальные изделия из белой муки.

"При учете исходной нормы калорийности в 2000-2500 килокалорий, здоровым мужчинам можно употреблять до 150 г белого хлеба в день. У женщин исходная норма калорийности, как правило, составляет 1600-1800 килокалорий, соответственно им следует ограничить белый хлеб до 150 г в день. Но, как я уже говорила, если есть склонность к набору веса, то этот продукт лучше убрать из рациона", - резюмировала эндокринолог.