Как правильно готовить овсянку, чтобы она была полезной?

В эфире программы "О самом главном" Александр Мясников и биолог Екатерина Баранова рассказали, как правильно готовить овсяную кашу, чтобы получить от нее максимум пользы, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

"Кардиологи рекомендуют овсяную кашу. Одно время я считал ее жутко калорийной. Но если она на воде и без сахара и без молока, то в ней 77 ккал на 100 граммов", - отметил Мясников. Овсянка должна буквально "продирать", подчеркнул доктор. А ее основная польза в том, чтобы вошла через рот, прошла через кишечник, все очищая, и вышла.

Екатерина Баранова заметила, что одним из ценнейших компонентов каши являются растительные белки, которые для своего усвоения требуют добавления жира или молока при приготовлении. Те же, кто следят за здоровьем, обычно берут прямо сам овес и перед применением пропускают его через пресс. "Это самое правильное. А неправильное - покупать овсянку быстрого приготовления. В ней нет полезных веществ", - пояснил Мясников.

Чтобы каша была максимально полезной, ее надо правильно варить. "Суть заключается в том, чтобы каши были полезными, их надо минимально варить. Для этого их нужно просто замачивать - крупу замачивают на ночь, а потом 5 минут варят", - отметила биолог.

Но есть и такие крупы, варку которых можно ускорить, - для этого достаточно просто добавить небольшое количество соды, тогда каша будет размочена гораздо быстрее. По такой технологии можно, например, готовить высокоэнергетическую гороховую кашу.

"Большинство диет, построенных на употреблении каши, не учитывают необходимость добавления масла. Основой пользы является не только клетчатка, которая позволяет микроорганизмам находиться на этой клетчатке и вырабатывать необходимые микроэлементы из пищи, но они позволяют добыть микроэлементы из пищи, что очень важно, потому что ограничение питания должно замедлить движение по кишечнику, дать ощущение сытости. И для этого надо добиться, чтобы белок усваивался. И тут требуется масло", - пояснила биолог Баранова.

75% человек в России, у которых нет непереносимости молока, могут использовать для приготовления полезной овсянки молоко. Остальным же 25% на помощь придет сливочное масло в небольшом количестве, подчеркнули специалисты.