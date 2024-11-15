По мотивам «Гарри Поттера» запустили кулинарное шоу

Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, известные по ролям братьев-близнецов Уизли в "Гарри Поттере", стали ведущими кулинарного шоу по мотивам легендарной саги. Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телешоу получило название "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" и будет выходить на телеканале Food Network. Сообщается, что в каждом выпуске будут представлены девять команд по два человека в каждой. Кондитерам и кулинарам предстоит создавать блюда, вдохновленные сюжетами из книги или фильмов о юном волшебнике.

Помимо них, в шоу будут приходить звездные члены жюри, сыгравшие роли в поттериане. Например, в трейлере "Волшебников выпечки" появились исполнившая роль Джинни Уизли актриса Бонни Райт и другие артисты. Ради съемок художники-постановщики восстановили знакомые локации из "Гарри Поттера": школу Хогвартс, волшебный банк "Гринготтс", платформу 9¾ и другие.